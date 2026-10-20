Berrettini-Jacquet, primo turno Atp 250 Lione: orario e dove vedere il match in tv e in streaming

Matteo Berrettini sfiderà Kyrian Jacquet nel primo turno dell' ATP 250 di Lione . Ultime battute di una stagione a due facce per l'azzurro, grande protagonista negli Slam con il terzo turno a Wimbledon e soprattutto i quarti al Roland Garros ma poco incisivo negli altri tornei. Attualmente in top 50, con un gran finale di 2026 potrebbe addirittura ambire a essere testa di serie all'Australian Open. Al trentenne romano, però, la classifica interessa il giusto: ciò che davvero conta è vincere partite e stare bene in campo . Partirà leggermente favorito nel suo match d'esordio sul cemento indoor francese, dove sfiderà un qualificato. Si tratta del transalpino Jacquet, numero 85 del mondo e fresco di debutto in top 100. Proprio lo scorso mese quest'ultimo ha centrato il risultato più prestigioso della sua carriera, spingendosi nei quarti di un torneo prestigioso come quello di Tokyo , perciò guai a sottovalutarlo.

Berrettini-Jacquet, i precedenti

I due giocatori non si sono mai affrontati in carriera, ergo quello di Lione sarà il primo confronto diretto in assoluto. L'ultima volta che Matteo ha sfidato un avversario francese ha vinto: era il primo turno del Masters 1000 di Cincinnati contro Titouan Droguet. Lo stesso si può dire di Jacquet, che nel recente ATP 500 di Tokyo ha eliminato a sorpresa l'azzurro Luciano Darderi.

Chi trova il vincitore al secondo turno

Colui che riuscirà a emergere vittorioso da questa sfida sarà atteso da un impegno molto insidioso. In palio c'è infatti un posto al secondo turno contro il vincente del match che mette di fronte il serbo Hamad Medjedovic (numero 76 ATP ma molto pericoloso in condizioni di gioco indoor) e un top 20 come lo statunitense Brandon Nakashima (n. 17 del mondo e accreditato della quinta testa di serie). Qualora vincesse l'americano, per Berrettini sarebbe il remake della recente partita di Shanghai, persa in due set molto lottati.

Berrettini-Jacquet: orario e dove vederla in TV

La sfida tra Matteo Berrettini e Kyrian Jacquet è in programma martedì 20 ottobre non prima delle ore 19:00. In Italia il match sarà trasmesso in esclusiva da Sky Sport, con copertura sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. L'incontro sarà disponibile anche in streaming su NOW e attraverso l’app Sky Go, utilizzabile anche su dispositivi mobili e tablet.