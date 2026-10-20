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Berrettini fuori al debutto a Lione: Jacquet lo sconfigge in due set

Esordio amaro nell'ATP 250 sul cemento indoor per Matteo, eliminato già al primo turno: il match è lottato, ma dopo due ore a spuntarla è il francese
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2 min

Pubblicato il 20.10.2026, 20:27 (Aggiornato il 20.10.2026, 22:16)

Matteo BerrettiniATP 250 Lione

Cambia la città, non l'esito e il punteggio del match. Dopo la sconfitta per 7-6 7-5 contro Brandon Nakashima nel Masters 1000 di Shanghai, Matteo Berrettini è stato battuto con il medesimo score da Kyrian Jacquet nel primo turno dell'ATP 250 di Lione. Non mancano i rimpianti per il tennista azzurro, che ha affrontato un avversario capace di sfoderare una prestazione maiuscola ma non è riuscito a trasformare neppure una delle cinque palle break a disposizione. Di contro, il francese è andato a segno alla prima (e unica) chance e in poco meno di due ore di gioco ha staccato il pass per il secondo turno.

Il racconto del match

Berrettini è partito bene, disputando un ottimo primo set in cui non ha concesso nulla al servizio. Si è invece procurato ben cinque palle break, non riuscendo tuttavia mai a strappare la battuta all'avversario. Merito di Jacquet, tanto vulnerabile con la seconda quanto dominante con la prima. Spiccano in particolare i 13 ace a referto (16 complessivi). Nel tie-break, però, Matteo ha perso un paio di punti in battuta, cedendo 7-4. L'epilogo della seconda frazione sembrava essere lo stesso, invece il francese ha giocato un game da sogno sul 5-5 e ha trasformato l'unica palla break di tutto l'incontro. Senza tremare nel momento di servire per chiudere, ha scritto la parola fine all'incontro.

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