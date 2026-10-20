Berrettini fuori al debutto a Lione: Jacquet lo sconfigge in due set

Cambia la città, non l'esito e il punteggio del match. Dopo la sconfitta per 7-6 7-5 contro Brandon Nakashima nel Masters 1000 di Shanghai, Matteo Berrettini è stato battuto con il medesimo score da Kyrian Jacquet nel primo turno dell'ATP 250 di Lione. Non mancano i rimpianti per il tennista azzurro, che ha affrontato un avversario capace di sfoderare una prestazione maiuscola ma non è riuscito a trasformare neppure una delle cinque palle break a disposizione. Di contro, il francese è andato a segno alla prima (e unica) chance e in poco meno di due ore di gioco ha staccato il pass per il secondo turno.