Berrettini e l'annuncio a sorpresa, si ritira da Parigi: niente sfida con Alcaraz

Matteo Berrettini non affronterà Carlos Alcaraz e si ritira dal torneo di Parigi. Il tennista romano, che avrebbe dovuto sfidare il campione spagnolo negli ottavi di finale dell'Atp 1000 francese, ha annunciato il forfait con una storia sui social, nella quale ha confermato la necessità di sottoporsi a nuovi controlli al baccio.

L'annuncio di Berrettini sui social

"Ciao a tutti, purtroppo il dolore al braccio che mi porto dietro da qualche giorno non mi permetterà di scendere in campo stasera...", ha scritto Matteo Berrettini. "Nei prossimi giorni farò tutti gli accertamenti necessari per capire meglio di che si tratta. Grazie a tutti per il sostegno e l’affetto che mi dimostrate ogni giorno in campo e fuori".

Berrettini, il cammino a Parigi prima dell'addio

Berrettini è costretto al ritiro nel torneo di Parigi. Aveva raggiunto gli ottavi di finale sconfiggendo prima Nakashima in tre set (vincendo il tie break decisivo 10-8) e il francese Humbert in due set, 7-6, 7-5. Avrebbe dovuto incrociare il suo cammino con quello di Alcaraz. Lo spagnolo approda direttamente ai quarti di finale del torneo.