La previsione di Djokovic su Sinner: “Indian Wells? Ha una cosa più degli altri…”

Djokovic su Sinner: "È il più in forma"

"Sono molto contento di ritornare qui - le prime parole di Nole - dopo questi anni che sono passati molto velocemente. È come se fossi stato qui ieri, il tempo non sembra essere passato. Questo resta uno dei tornei più belli al mondo. Per me, per molti giocatori, per i tifosi che vengono qui. Sinner? È probabilmente quello più in forma. Negli ultimi mesi sta giocando un buonissimo tennis. Sono contento per l’Italia, un Paese grande e importante per il nostro sport. Anche Alcaraz sta facendo bene ed è molto giovane. Appartengono a una generazione che sarà protagonista nei prossimi dieci anni. In particolare loro due. Io sto spingendo, non sono giovane come loro, sono più selettivo nei tornei dove voglio giocare".