Djokovic fa gol a calcio ed esulta come Ronaldo a Indian Wells

Non solo tennis a Indian Wells per Novak Djokovic. Il serbo nel Masters 1000 statunitense parte come sempre da favorito. Solitamente i primi turni sono i più insidiosi per lui, e infatti alla prima partita del suo torneo ha concesso un set a Vukic, portando comunque a casa la vittoria. Ma prima del match contro l'australiano, si era riscaldato in maniera inusuale.