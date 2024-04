Djokovic a sorpresa: per respingere Sinner ecco chi c'era con lui a Montecarlo

Sinner insegue Djokovic: la situazione

Il serbo vede l'azzurro avvicinarsi e, conscio dei 2.270 punti da difendere sulla terra rossa, sta intensificando gli allenamenti. Dopo aver saltato Miami e dopo la separazione da Goran Ivanisevic, Nole si è allenato duramente prima in Serbia e negli ultimi giorni a Montecarlo, dove tra pochi giorni inizierà il torneo Masters 1000.

Sorpresa Djokovic: si allena con Rune!

In attesa di trovare un nuovo coach, Djokovic si sta allenando con Nenad Zimonjic, ex numero uno del mondo in doppio e già compagno in Coppa Davis di Nole. Ma non solo: con lui sulla terra rossa di Montecarlo è stato visto anche Holger Rune. Il danese, numero 7 del ranking mondiale, è reduce dall'eliminazione all'esordio a Miami ed è noto per le sue abilità sulla terra rossa. Un allenamento intenso per Nole, per prepararsi alla sfida contro Sinner.