Djokovic nella storia: il record pazzesco del numero uno al mondo

Il ranking Atp resta pressoché invariato nelle prime 20 posizioni. In vetta rimane, come al solito, Novak Djokovic che inizia oggi la sua 420esima settimana da numero 1 del mondo , ottenendo un record pazzesco.

Djokovic, record storico: il dato

Il serbo, l'unico giocatore nella storia con più di 400 settimane all'attivo in vetta alla classifica, ottiene un nuovo record storico. All'età di 36 anni e 322 giorni diventa il giocatore più anziano ad aver occupato il primo posto nel ranking Atp.

Ranking Atp e Wta: le posizioni degli italiani

Top 10 invariata: dietro c'è Jannik Sinner, poi Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Più indietro Alexander Zverev, Andrey Rublev, Holger Rune, Hubert Hurkacz, Grigor Dimitrov e Casper Ruud. Per l'Italia nove giocatori tra i Top 100: Lorenzo Musetti è 24°, Matteo Arnaldi 38°, Lorenzo Sonego 59°, Flavio Cobolli 63°, Luciano Darderi 64° e Luca Nardi 76°. Rientrano nella Top 100 Matteo Berrettini che, dopo il titolo conquistato a Marrakech, guadagna 51 posizioni ed è numero 84 del mondo e Fabio Fognini che è 93°. In campo femminile Jasmine Paolini si conferma 14ª del ranking Wta, Alle sue spalle fa due passi avanti Lucia Bronzetti (n.46), uno per Elisabetta Cocciaretto (n.55). In top 100 anche Trevisan (n.81). Grazie alla semifinale a Bogotà guadagna 16 posizioni Sara Errani: la veterana azzurra è ora numero 101, ad un passo dall'ennesimo ritorno in top cento; mentre perdono altri quattro posti Camila Giorgi, ora numero 113, e tre Lucrezia Stefanini, numero 150.