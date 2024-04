Djokovic vola a Belgrado per stare vicino al padre: può slittare il suo arrivo a Roma

BELGRADO (SERBIA) - Potrebbe slittare l'approdo di Novak Djokovic agli Internazionali di Roma, in programma dal prossimo 6 maggio al Foro Italico. L'attuale numero 1 del mondo sarebbe infatti dovuto volare nella Capitale nei prossimi giorni ma ora si è recato a Belgrado, in compagnia del fratello e dello zio per stare con accanto a suo padre Srdjan.