Djokovic brucia le tappe e torna in campo: "Tennis, mi sei mancato"

A due settimane dall'intervento in artroscopia al ginocchio destro, Novak Djokovic brucia tutte le tappe e torna ad allenarsi. Il tennista serbo, che lunedì tornerà numero due al mondo scavalcando Carlos Alcaraz, si era infortunato durante il Roland Garros. Ieri Djokovic ha postato sui social un video che lo ritrae in buona forma e in azione in esercizi a corpo libero.