Djokovic si allena a Wimbledon e apre alla partecipazione

Djokovic punta Wimbledon

"Se so che posso giocare vicino al mio massimo o addirittura già al massimo, allora giocherò; se non sarà così, allora darò a qualcun altro la possibilità di giocare", ha sottolineato Djokovic. Il sette volte campione, finalista perdente nella passata edizione, si è operato al menisco del ginocchio destro di recente ma il suo recupero "sta andando per il verso giusto". Ancora: "Giocherò davvero solo se so di essere in uno stato che è abbastanza buono per andare lontano nel torneo e lottare per il titolo, quindi questa è la condizione - ha aggiunto Nole - La riabilitazione va nella giusta direzione ogni giorno, un po' meglio e meglio. Questo è ciò che mi dà speranza e incoraggiamento per andare avanti. Sto prendendo le cose gradualmente. Non sto spingendo me stesso ancora 100% ma spero che sta per venire nei prossimi giorni".