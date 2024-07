Panatta, la profezia su Sinner, Djokovic e Alcaraz: "Non succederà più"

"Credo che Djokovic non batterà più Alcaraz e Sinner". Una frase forte, l'autore è Adriano Panatta, un iconico ex tennista e adesso commentatore al quale certamente non manca la personalità per esprimere un'opinione del genere. Nel contesto di una puntata del podcast 'La Telefonata', durante il quale il campione del Roland Garros 1976 scambia frequentemente delle opinioni con il collega e compagno di tante battaglie Paolo Bertolucci, Panatta ha offerto una panoramica sul periodo di Novak Djokovic, fermo a zero titoli in stagione dopo la finale persa a Wimbledon, seppur certamente sia una leggenda vivente del tennis.