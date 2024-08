Masters 1000 Cincinnati, forfait Djokovic: salta la possibile finale con Sinner

Novak Djokovic non parteciperà al Masters 1000 di Cincinnati 2024 . Dopo il forfait al Canada Open, ossia il torneo di Montreal, arriva dunque un altro ritiro anzitempo per il serbo, di recente medaglia d’oro olimpica a Parigi. Il tennista di Belgrado sta centellinando ai minimi dettagli gli incontri nel circuito maggiore, cercando di preservare le energie per i tornei irrinunciabili, tra i quali ovviamente gli Slam o generalmente gli eventi di prestigio. Colpisce il fatto che ‘Djoker’ abbia deciso di saltare consecutivamente due Masters 1000 sul cemento, sebbene sia comprensibile dopo le gesta a Wimbledon e alle Olimpiadi a poche settimane dall’operazione al ginocchio post-Roland Garros.

Cincinnati, forfait Djokovic: sfuma la sfida con Sinner

Djokovic avrebbe rappresentato la testa di serie numero 2 nel seeding del Masters 1000 di Cincinnati, dietro soltanto all’azzurro Jannik Sinner, numero 1 al mondo e dunque anche leader nel tabellone principale a stelle e strisce. La finale, da pronostico, sarebbe stata quindi Sinner-Djokovic negli Stati Uniti, ma così non sarà per via della rinuncia del campione di Belgrado. Buone notizie per lo spagnolo Carlos Alcaraz, il quale passa dunque dalla terza alla seconda testa di serie del torneo di Cincinnati, adesso rivale ipotizzato di Sinner all’ultimo atto dell’evento. Nell’entry list del torneo statunitense vi sono anche gli italiani Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini, quest’ultimo beneficiario di una wild card.