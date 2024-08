Djokovic torna in Serbia: l'accoglienza dei tifosi è impressionante! VIDEO

Un'accoglienza da re per Novak Djokovic. Reduce dallo storico oro conquistato ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 con il successo in finale su Carlos Alcaraz, il tennista serbo è tornato in patria, a Belgrado, per celebrare un traguardo che mai aveva raggiunto prima durante la sua straordinaria carriera. Nole ha sfilato insieme alla nazionale serba di basket, che ha invece conquistato la medaglia di bronzo e a tutti gli altri medagliati alle Olimpiadi in mezzo ad un mare di folla in delirio.