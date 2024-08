Us Open, allarme Djokovic: salta l'allenamento con Rune

A due giorni dall'inizio degli Us Open , ultimo torneo del Grande Slam stagionale, si registra un campanello d'allarme sulle condizioni di Novak Djokovic. Il campione olimpico, che non ha giocato una gara ufficiale dopo la finale vinta a Parigi contro Carlos Alcaraz, è stato costretto ad interrompere gli allenamenti sui campi di Flushing Meadows.

Djokovic salta l'allenamento con Rune

Il campione serbo aveva programmato una sessione di allenamento in compagnia del danese Holger Rune, ma non si è presentato al campo centrale Arthur Ashe. Rune, che si era precedentemente allenato con Djokovic su uno dei campi annessi al Billie Jean King Tennis Center, lo ha aspettato per circa mezz'ora per continuare l'allenamento. Ma ad un certo punto ha cambiato i suoi piani.