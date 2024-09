Navratilova e il crudo commento su Djokovic: "Cosa aspetta a ritirarsi?"

Navratilova su Djokovic: "Io mi ritirerei al suo posto"

Sulle condizioni di Djokovic è stata durissimo il commento di Martina Navratilova, ex leggenda del tennis femminile considerata tra le migliori di tutti i tempi. L'ex numero uno del mondo ha parlato dell'ipotesi ritiro: “Ha ottenuto quello che voleva davvero, cioè la medaglia d'oro olimpica, ma vuole ancora il 25° Slam per averne uno in più di Margaret Court. L'età però lo raggiungerà, o forse lo ha già fatto, perché nell'ultimo match non era proprio in sé. Se fossi al posto suo appenderei la racchetta al chiodo. Tutto dipende da quanto il fuoco dentro di lui sia ancora acceso. Se è ancora acceso, non direi mai “non dovresti giocare”, perché non macchierà mai la sua eredità, è incredibilmente bravo. Se vince gli Australian Open, poi vorrà giocare il Roland Garros e Wimbledon, no? Non si fermerà così. Sta a lui decidere. In ogni caso, non si può criticare perché ha avuto una carriera fantastica. Io probabilmente appenderei la racchetta al chiodo, ma se gli piace ancora giocare, perché fermarsi?”.