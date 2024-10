Djokovic e la risposta furiosa all'allenatore: "Ma cosa stai dicendo?"

Djokovic e la risposta furiosa all'allenatore: "Non devi parlare"

Dopo un punto perso Djokovic si gira scuro in volto verso il suo angolo. L'allenatore lo redarguisce in maniera dura dicendogli di stare "troppo indietro". Un consiglio che Novak non accetta, replicando così: "Ma cosa stai dicendo?". L'allenatore allora insiste: "Me lo hai chiesto tu? Stai troppo indietro". Una risposta che manda su tutte le furie Djokovic: "Non devi parlare".