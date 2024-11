Djokovic avvisa Sinner: "Ho ancora grandi progetti. Così ho scelto Murray"

Djokovic avvisa Sinner: "Ho ancora grandi progetti per il futuro"

"Questa collaborazione - prosegue l'asso di Belgrado - è una sorpresa per me, per tutti e per il tennis, lui è stato uno dei miei più grandi rivali, abbiamo la stessa età, e adesso non vedo l'ora di scendere in campo e preparami per la prossima stagione". L'obiettivo di Nole è chiarissimo: provare a vincere per l'11esima volta gli Australian Open, superare Margaret Court e mettere pressione al numero uno al mondo, Jannik Sinner: "Questo è uno dei motivi principali per cui ho chiesto ad Andy di lavorare con me. Ho ancora grandi progetti, quindi finché sarà così continuerò. Cercherò di tornare forte perché sento che il mio corpo me lo permette. Sono sempre motivato a vincere gli Slam e fare ancora più storia".