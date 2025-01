Djokovic e il caos in Australia, il giornalista si scusa ma interviene il governo

Dopo la bufera scatenata dalle parole di un giornalista contro Djokovic e i serbi e la durissima reazione di Nole che ha fatto il giro del mondo, non si placa la polemica in Australia. Da una parte il cronista Tony Jones si è scusato in diretta durante la mattinata australiana, la notte in Italia, dall'altra persino il governo è intervenuto sulla questione perché Djokovic è il tennista più famoso al mondo e la vicenda non si può limitare solamente allo sport.

Caso Djokovic, arrivano le scuse del giornalista: cosa ha detto

"Sono qui adesso per ribadire le mie scuse davanti a tutti, se le mie parole lo hanno offeso. Mi sento come se avessi deluso i tifosi serbi. Non lo dico solo per cercare di tirarmi fuori dai guai o altro. Mi dispiace sinceramente per quei fan. Se potessi tornare indietro nel tempo... È stata una situazione sfortunata, è stata un'angoscia personale per Novak e lo è stata anche per me, ma adesso la priorità ora è di concentrarci di nuovo sul tennis". Jones ha fatto sapere di essersi scusato due giorni fa con il team Djokovic e di sperare di poterlo fare con Nole di persona quanto prima.

Bufera in Australia, le parole del primo ministro

Nel frattempo, come detto, è intervenuta la politica. Questo l'intervento assai diplomatio del primo ministro australiano, Anthony Albanese: "La devono risolvere tra di loro, ma da parte mia penso che Novak Djokovic sia sicuramente un bravo tennista, su questo non ci sono dubbi, e penso anche che ci sia spazio per avere più rispetto. Ho visto i commenti fatti da Jones, e abbiamo bisogno di più gentilezza, generosità e rispetto a tutti i livelli. Questo è ciò che le persone cercano e che si aspettano".