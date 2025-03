Indian Wells, Djokovic subito fuori. E quelle parole che sanno di resa…

Le difficoltà di Djokovic: “Una brutta giornata”

“Per me è stata una brutta giornata in ufficio”, spiega il campionissimo serbo dopo l’uscita di scena. "Mi dispiace per come ho giocato, considerando come mi sono allenato in questi giorni. La differenza tra il centrale e gli altri campi è enorme: lì la palla rimbalza più in alto rispetto ad alcuni campi in terra battuta. Ho faticato molto su questo aspetto, non riuscivo a trovare ritmo. Sono deluso, non riuscivo a trovare ritmo. Essere così costante per così tanti anni ti porta ad avere aspettative molto alte su te stesso. Negli ultimi anni, però, le cose sono cambiate per me. Ho fatto fatica a giocare al livello desiderato. Di tanto in tanto riesco a fare qualche buon torneo, ma per lo più è una sfida continua per me. Quindi è così. Nessuno può davvero prepararti a questi momenti. Devi viverli e cercare di affrontarli nel miglior modo possibile”.