Djokovic, la dura accusa del suo ex sparring partner: "Un incubo allenarsi con lui"

Djokovic, la dura accusa: "È stato un incubo"

Durante il podcast Match Point, il francese ha raccontanto la sua esperienza con Djokovic: "Quando ero il suo sparring partner al Roland Garros ho giocato cinque volte contro di lui , ed è stato pessimo tutte e cinque le volte. È stato un incubo. Con lui giochi sul filo. Se mandi una palla a un metro e mezzo di distanza da lui, non la gioca neanche e ti guarda come per dire: ‘Se lo fai di nuovo, ti butto fuori'. A un certo punto, ho servito una palla e lui non l'ha giocata. Mi ha risposto: ‘È il mio allenatore che dovrebbe servire'. Quindi il suo allenatore serve, io gioco la palla e lui la spara a 50 metri di altezza. Non so perché l'ha fatto, invece di correggermi mi faceva gesti irritati. Non è stato per niente bello".