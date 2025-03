Mistero Djokovic dopo la finale persa con Mensik: la frase criptica in sala stampa

Djokovic e i complimenti al giovane Mensik

Nonostante abbia visto sfumare il suo 100° titolo Atp, il serbo ex numero uno del mondo ha fatto i complimenti al 19enne ceco: "Non sono mai contento di perdere, ma è uno dei giocatori contro cui mi dispiace meno. L'ho visto giocare quando aveva 15 o 16 anni, poi ci siamo allenati insieme, l'ho invitato nel mio club a Belgrado. Il suo attuale fisioterapista è il mio ex fisioterapista, un serbo. Già vedevo che sarebbe diventato uno dei migliori al mondo - ha detto in conferenza stampa Djokovic -. Sono contento che riesca a sfruttare il suo potenziale. Ovviamente il suo servizio è incredibile, potente, preciso e gli offre molti punti gratuiti. Il suo rovescio... diciamo che la scuola di gioco ceca significa che hanno sempre un buon rovescio. E ha migliorato molto il dritto. Per un giocatore così alto, si muove molto bene anche. Ha un futuro luminoso".

Nole criptico dopo il ko in finale a Miami

Poi però anche una frase criptica pronunciata da Djokovic: "Non c'è nulla che possa togliere qualcosa alla vittoria di Mensik, preferisco non parlare di certe cose. Non voglio sembrare come se stessi giustificando la mia sconfitta. È lo stesso per entrambi i giocatori e bisogna accettare tutte le circostanze". Da capire se il 37enne serbo si riferisse alla lunga attesa dovuta alla pioggia o a qualche problema fisico che potrebbe averne condizionato la prestazione nella finale di Miami, ma alla fine è comunque soddisfatto del torneo disputato in Florida: "Sento un sapore agrodolce per la sconfitta ma Miami mi ha portato tanta gioia e cose belle, dentro e fuori dal campo - ha aggiunto il serbo -. Mi è piaciuta l'esperienza, ho fatto un torneo incredibile. Ho concluso con una sconfitta, ma ho giocato un ottimo tennis".