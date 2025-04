La sentenza di Simon sul futuro di Djokovic: "Diciamoci la verità..."

"Una leggenda è destinata a rimanere per sempre e sarà così per Djokovic". L'ex numero 6 del mondo, Gilles Simon, parte offrendo la carota ma il bastone è dietro l'angolo. L'ex campione del tennis mondiale ha rilasciato un'intervista al portale Tennis365 e tra i tanti temi toccati c'era anche quella sul futuro di Nole Djokovic, l'ultimo rappresentante dei Big 4 ancora in attività. Il francese Simon ha parlato delle speranze di Nole di centrare lo storico 25º titolo Slam in carriera, un obiettivo che, con tutti i giovani rampanti che ci sono in giro, assumerebbe le forme di un (mezzo) miracolo: "Nole sta lottando con tutte le sue forze per centrare un obiettivo veramente difficile. Lui è un atleta mostruoso che ha una intelligenza fuori dal comune ma dobbiamo dirci la verità e guardare in faccia il presente: Novak sta inseguendo qualcosa di molto complicato e sta provando a combattere un avversario invincibile, ovvero il tempo".