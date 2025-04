Djokovic a bocca aperta, qualcosa lo ha esaltato: era sugli spalti a vedere il Real Madrid

MADRID (SPAGNA) - Dopo la delusione per l'eliminazione dalla Champions League, con la mancata rimonta sull'Arsenal nel ritorno dei quarti di finale al 'Bernabeu', i tifosi del Real Madrid sono tornati ad esultare nel loro stadio per la vittoria sull'Athletic Bilbao che ha riportato i 'Blancos' di Carlo Ancelotti a -4 dal Barcellona capolista tenendoli così ancora in corsa per conquistare il titolo nella Liga.