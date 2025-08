Djokovic a sorpresa: diventa comproprietario del Le Mans. Con lui ci sarà anche Massa

Novak Djokovic, uno dei giganti del tennis, è diventato comproprietario del Le Mans, club che milita nella Ligue 2 del campionato francese. Lo riporta The independent, aggiugendo che - così facendo - l'ex numero uno dell'Atp si unisce una lista di investitori di altro livello che comprende anche due ex Formula 1, Felipe Massa e Kevin Magnussen. L'affare è guidato dal consorzio brasiliano OutField, co-fondato da Pedro Olivera, e vede la partecipazione anche di Georgios Frangulis, Ceo del marchio globale di alimenti salutari OakBerry. Il Le Mans FC ha sottolineato che Djokovic è "il giocatore di maggior successo della storia, la cui forza mentale e il cui approccio unico apporteranno un notevole valore aggiunto". Il club ha aggiunto che Massa, con 15 stagioni in F1, e Magnussen, con 10, "contribuiranno a creare un ponte tra calcio e motorsport, un punto di forza distintivo del marchio Le Mans".