L'incredibile retroscena di Djokovic su Kyrgios: "Quando è in giro a bere mi manda..."

Novak Djokovic e Nick Kyrgios sono diventati grandi amici negli ultimi anni. Alleati nella battaglia che la PTPA , sindacato dei giocatori fondato proprio dal serbo insieme a Vasek Pospisil, sta portando avanti contro il mondo del tennis, nel 2025 hanno anche giocato in doppio assieme nel torneo di Brisbane. Proprio in un'intervista rilasciata al magazine Clay , Nole ha parlato dell'australiano, spendendo parole al miele nei suoi confronti: " È un punto di riferimento per il nostro sport . Mi piacerebbe rivederlo in campo perché ha dovuto superare molti infortuni. La gente lo ama ed è un giocatore che attira pubblico”. Djokovic ha però raccontato anche un retroscena incredibile su Nick, svelando quali video riceve quando Kyrgios esce a far serata.

L'aneddoto su Kyrgios

"Nick adora mandarmi clip da locali notturni e bar. Non ho nemmeno risposto all'ultimo! Dice sempre: "Perché continuo a incontrare serbi in tutto il mondo?" Va a una festa, incontra uno di noi e gli dicono: "Nick, sei serbo!". Poi si abbracciano, bevono e lui mi manda i video". Questo il racconto di Djokovic, particolarmente divertito dall'intraprendenza di Kyrgios che lo rende partecipe delle sue serate di festa. Lo stesso Kyrgios ha ripostato l'intervista sui social, scrivendo "Questo è incredibile hahaha". Le chance che Djokovic ha di vincere lo US Open sono oggettivamente poche, considerando che sulla sua strada ha prima Alcaraz e poi eventualmente Sinner. Qualora dovesse riuscire nell'impresa, però, non sembrerebbe avere dubbi su chi chiamare per festeggiare come si deve.