L'incredibile retroscena di Djokovic su Kyrgios: "Quando è in giro a bere mi manda..."

Novak Djokovic e Nick Kyrgios sono diventati grandi amici negli ultimi anni. Alleati nella battaglia che la PTPA, sindacato dei giocatori fondato proprio dal serbo insieme a Vasek Pospisil, sta portando avanti contro il mondo del tennis, nel 2025 hanno anche giocato in doppio assieme nel torneo di Brisbane. Proprio in un'intervista rilasciata al magazine Clay, Nole ha parlato dell'australiano, spendendo parole al miele nei suoi confronti: "È un punto di riferimento per il nostro sport. Mi piacerebbe rivederlo in campo perché ha dovuto superare molti infortuni. La gente lo ama ed è un giocatore che attira pubblico”. Djokovic ha però raccontato anche un retroscena incredibile su Nick, svelando quali video riceve quando Kyrgios esce a far serata.
L'aneddoto su Kyrgios
"Nick adora mandarmi clip da locali notturni e bar. Non ho nemmeno risposto all'ultimo! Dice sempre: "Perché continuo a incontrare serbi in tutto il mondo?" Va a una festa, incontra uno di noi e gli dicono: "Nick, sei serbo!". Poi si abbracciano, bevono e lui mi manda i video". Questo il racconto di Djokovic, particolarmente divertito dall'intraprendenza di Kyrgios che lo rende partecipe delle sue serate di festa. Lo stesso Kyrgios ha ripostato l'intervista sui social, scrivendo "Questo è incredibile hahaha". Le chance che Djokovic ha di vincere lo US Open sono oggettivamente poche, considerando che sulla sua strada ha prima Alcaraz e poi eventualmente Sinner. Qualora dovesse riuscire nell'impresa, però, non sembrerebbe avere dubbi su chi chiamare per festeggiare come si deve.