Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Il segreto del fisico di Djokovic: preghiere, alghe, datteri e “pozioni magiche”

A 38 anni il campione serbo è ancora ai vertici del tennis mondiale: ecco cosa si nasconde dietro la sua incredibile longevità
Il segreto del fisico di Djokovic: preghiere, alghe, datteri e “pozioni magiche”© EPA
3 min

Nonostante la bufera scatenata dalla sua ultima decisioneNovak Djokovic resta uno dei tennisti più amati e tifati del circuito Atp. Uno dei punti di forza del campione serbo è la sua incredibile longevità, capace ancora a 38 anni di giocare ai vertici del tennis mondiale contro avversari molto più giovani di lui. In un'intervista a "TheTennis101" Djokovic ha svelato quali sono i suoi segreti per restare così in forma e così a lungo, ammettendo di avere una routine non convenzionale che però segue in modo estremamente rigoroso.

La routine di Djokovic: il risveglio, la colazione e le alghe

La routine giornalinera del 24 volte vincitore Slam inizia con un preghiera: "È un'espressione di gratitudine, per essere vivo e avere l'opportunità di vivere un altro giorno". Poi prosegue con l'idratazione con acqua tiepida, limone e sale, una formula speciale per reintegrare elettroliti e minerali: "Non è solo acqua. È una miscela progettata per attivare il corpo dall'interno". La colazione di Djokovic non è convenzionale e invece del tradizionale caffè ci sono frullati di frutti di bosco e datteri, con l'aggiunta anche di semi di canapa, maca in polvere e spirulina. Uno dei segreti della sua dieta è un mix di alghe in polvere verde: "Per fortuna il gusto è ben nascosto con altre cose. Ma l'importante sono i benefici". Questo mix, infatti, contiene antiossidanti, proteine, vitamine e minerali.

Djokovic tra allenamento e "pozioni magiche"

Uno dei punti chiave nella routine di Djokovic è il contatto con la natura e la connessione tra corpo e mente. Nei giorni senza allenamento il serbo ha ammesso continua comunque a muovarsi, tra escursioni, bicicletta o nuoto. Dopo gli allenamenti sono fondamentali sauna e bagni nel ghiaccio, curando nei minimi dettagli anche il suo riposo e recupero per potersi riprendere e prevenire gli infortuni. Infine, Djokovic ha raccontato scherzosamente di assumere delle "pozioni magiche". Si tratta di formule specifiche per l'idratazione, il recupero e l'energia, ma il campione serbo non è entrato nei dettagli lasciando alcuni dubbi sugli ingredienti di queste sue miscele.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Djokovic

Da non perdere

La bufera DjokovicBerrettini fissa la data del rientro