Il segreto del fisico di Djokovic: preghiere, alghe, datteri e “pozioni magiche”

Nonostante la bufera scatenata dalla sua ultima decisione , Novak Djokovic resta uno dei tennisti più amati e tifati del circuito Atp. Uno dei punti di forza del campione serbo è la sua incredibile longevità , capace ancora a 38 anni di giocare ai vertici del tennis mondiale contro avversari molto più giovani di lui. In un'intervista a "TheTennis101" Djokovic ha svelato quali sono i suoi segreti per restare così in forma e così a lungo, ammettendo di avere una routine non convenzionale che però segue in modo estremamente rigoroso .

La routine di Djokovic: il risveglio, la colazione e le alghe

La routine giornalinera del 24 volte vincitore Slam inizia con un preghiera: "È un'espressione di gratitudine, per essere vivo e avere l'opportunità di vivere un altro giorno". Poi prosegue con l'idratazione con acqua tiepida, limone e sale, una formula speciale per reintegrare elettroliti e minerali: "Non è solo acqua. È una miscela progettata per attivare il corpo dall'interno". La colazione di Djokovic non è convenzionale e invece del tradizionale caffè ci sono frullati di frutti di bosco e datteri, con l'aggiunta anche di semi di canapa, maca in polvere e spirulina. Uno dei segreti della sua dieta è un mix di alghe in polvere verde: "Per fortuna il gusto è ben nascosto con altre cose. Ma l'importante sono i benefici". Questo mix, infatti, contiene antiossidanti, proteine, vitamine e minerali.

Djokovic tra allenamento e "pozioni magiche"

Uno dei punti chiave nella routine di Djokovic è il contatto con la natura e la connessione tra corpo e mente. Nei giorni senza allenamento il serbo ha ammesso continua comunque a muovarsi, tra escursioni, bicicletta o nuoto. Dopo gli allenamenti sono fondamentali sauna e bagni nel ghiaccio, curando nei minimi dettagli anche il suo riposo e recupero per potersi riprendere e prevenire gli infortuni. Infine, Djokovic ha raccontato scherzosamente di assumere delle "pozioni magiche". Si tratta di formule specifiche per l'idratazione, il recupero e l'energia, ma il campione serbo non è entrato nei dettagli lasciando alcuni dubbi sugli ingredienti di queste sue miscele.