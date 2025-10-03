Djokovic al veleno con chi si lamenta per le troppe partite: “Giocano pure le esibizioni...”

Novak Djokovic ha toccato molti temi interessanti nella conferenza stampa alla vigilia del Masters 1000 di Shanghai, penultimo appuntamento 'Mille' della stagione in programma sul cemento in Cina. Al tennista serbo, che torna in campo per la prima volta dopo la semifinale persa allo US Open contro Carlos Alcaraz, è stato chiesto del nuovo format dei Masters 1000 - spalmati su dodici giorni - e la sua risposta è stata chiara: "Fin dall'inizio sono stato contrario, anzi già quando ero nel consiglio dei giocatori non l'avevo appoggiata. Penso che per noi tennisti non sia una buona cosa perché occupa giorni nel calendario. Capisco che ci siano dei lati positivi, ma a me non è mai piaciuta. E lo dico nonostante alla mia età sia positivo avere un giorno di riposo tra un match e l'altro". Djokovic ha quindi colto la palla al balzo per collegarsi a un altro argomento molto caldo: quello del calendario che alcuni tennisti hanno giudicato troppo fitto.