Djokovic soffre, rimonta e si porta il dito all’’orecchio: Hanfmann si inchina a Novak

Altra vittoria nel Masters 1000 di Shanghai per Novak Djokovic , che dopo il successo all'esordio contro Cilic si è ripetuto ai danni di Yannick Hanfmann , qualificandosi per gli ottavi di finale. Ha dovuto faticare molto più del previsto il numero 4 del seeding, che ha impiegato due ore e 43 minuti per superare il tennista tedesco, numero 150 del ranking ATP, proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 4-6 7-5 6-3 . Al di là dei demeriti del serbo, che nei primi 10 turni di risposta del match non è stato capace di procurarsi neppure una palla break, merita solo applausi Hanfmann, capace di esprimere un livello di tennis sensazionale per quasi due ore di gioco. Djokovic è però andato a segno nel dodicesimo game del secondo set e poi ha conquistato senza patemi la frazione decisiva. Eloquente l'esultanza dopo il match point con Nole che si è portato il dito all'orecchio.

Nole, autostrada per la semifinale

Negli ottavi di finale, Djokovic se la vedrà contro lo spagnolo Jaume Munar, che sta vivendo un 2025 oltre ogni più rosea aspettativa. Basti pensare che le 18 vittorie ottenute quest'anno sul cemento outdoor sono più di quelle conquistate nelle scorse sei stagioni messe insieme (17). Il tennista iberico ha superato in tre set Nishioka, dando continuità al successo ai danni dell'azzurro Flavio Cobolli. In caso di vittoria (Djokovic è avanti 1-0 nei precedenti), Nole troverebbe poi nei quarti uno tra il canadese Gabriel Diallo e il belga Zizou Bergs. Sono entrambi tennisti di buon livello e in rampa di lancio, ma sarebbe estremamente sorprendente se uno dei due riuscisse nell'upset. Premesso che non ci sono partite facili - e quella contro Hanfmann lo ha confermato -, Novak sembra avere una ghiotta chance per raggiungere in un'eventuale semifinale Jannik Sinner: sarebbe il remake della semifinale dello scorso anno.