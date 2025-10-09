Bergs e la frase sussurrata a rete a Djokovic dopo la sconfitta: "Devo smetterla di...". Nole reagisce così

Un momento curioso e allo stesso tempo emozionante ha catturato l’attenzione del pubblico al termine del match tra Novak Djokovic e Zizou Bergs agli Atp Masters 1000 di Shanghai. Dopo la sconfitta, il belga si è avvicinato a rete e ha sussurrato al fuoriclasse serbo: “Devo smetterla di idolatrarti”. Una frase che ha strappato a Nole una risata spontanea, segno della stima reciproca tra i due.
Djokovic a caccia del titolo 101
Djokovic, 38 anni, numero 5 del mondo e quarta testa di serie, ha superato Bergs, 26enne belga e numero 44 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 7-5 in un’ora e 50 minuti di gioco. Una vittoria solida che conferma la sua straordinaria longevità: il serbo diventa infatti il più anziano semifinalista di sempre in un Masters 1000. In semifinale affronterà il sorprendente Valentin Vacherot, 26enne monegasco, numero 206 del mondo, protagonista di un percorso inatteso che lo ha portato fino alle fasi finali del torneo. Nole continua il suo inseguimento al titolo numero 101 in carriera.