Bergs e la frase sussurrata a rete a Djokovic dopo la sconfitta: "Devo smetterla di...". Nole reagisce così

Un momento curioso e allo stesso tempo emozionante ha catturato l’attenzione del pubblico al termine del match tra Novak Djokovic e Zizou Bergs agli Atp Masters 1000 di Shanghai. Dopo la sconfitta, il belga si è avvicinato a rete e ha sussurrato al fuoriclasse serbo: “Devo smetterla di idolatrarti”. Una frase che ha strappato a Nole una risata spontanea, segno della stima reciproca tra i due.