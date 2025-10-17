Djokovic costruisce il giocatore di tennis perfetto: c'è un assente che fa rumore

Il Six Kings Slam, il ricco torneo di esibizione in programma a Riyad che mette in palio 6 milioni di dollari per il vincitore , ha visto una semifinale lampo dominata da Jannik Sinner , che a battuto Novak Djokovic in due set (6-4, 6-2). Dopo il match Nole ha elogiato il numero due del mondo, con una battuta diventata virale , ma un suo video sui social sta facendo discutere.

Djokovic costruisce il suo tennista perfetto

Durante uno dei video pubblicati sui social durante il Six Kings Slam, a Djokovic viene chiesto di costruire il tennista perfetto, unendo colpi e qualità di giocatori diversi escluso sè stesso, potendo scegliere tra i campioni del passato e i talenti di oggi. Nole parte dal servizio, dove sceglie l'americano John Isner, poi Roger Federer per il dritto, Andre Agassi per il rovescio e Patrick Rafter per la voleé. Per concludere, Djokovic sceglie la mentalità di Rafa Nadal, la rapidità di Björn Borg e l'intelligenza tattica di Boris Becker.

Djokovic, un'assenza fa discutere

Djokovic ha scelto alcune caratteristiche dai più grandi della storia, ma alcuni tifosi hanno avuto da ridire per alcune grandi assenze. Su tutte quella di Jannik Sinner, l'avversario che lo ha battuto proprio al Six Kings Slam. Nole, però, non ha scelto nessun tennista moderno, saltando, ad esempio, anche Alcaraz e Zverev.