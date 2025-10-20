Djokovic: "Ora devo curarmi". Quelle parole a Riad che dicono tutto: Atp Finals sempre più a rischio

Una sconfitta netta contro Sinner e il ritiro dopo un solo set contro Fritz . Questo è il riassunto dell'esperienza di Novak Djokovic al Six Kings Slam, dove si sono guadagnate cifre incredibili . Una situazione complicata per il tennista serbo, che prima di lasciare Riad ha messo ulteriormente in allarme i tifosi con le sue parole sul futuro .

Djokovic: "Devo curarmi, spero di poter giocare gli ultimi tornei"

“Voglio chiedere scusa a tutti, mi dispiace che non possiate vedere il secondo set - le parole di Djokovic dopo la decisione di ritirarsi nella finale terzo posto contro Fritz -, ma abbiamo giocato delle ottime partite. È uno dei set più lunghi che abbia mai giocato. Voglio ringraziare tutti per avermi trattato così bene, spero di tornare se continuerò a giocare. Ora devo riposarmi e curare alcuni problemi che ho con il mio corpo. Spero di poter giocare gli ultimi tornei della stagione”.

Djokovic, Atp Finals a rischio. E Musetti...

Parole che mettono seriamente a rischio la sua partecipazione alle Atp Finals di Torino, il torneo dei maestri per il quale, ufficialmente, Djokovic si è qualificato dopo Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Non è ancora chiaro cosa farà Nole e se riuscirà a recuperare in tempo per il 9 novembre, data d'inizio del torneo. Segue attentamente la situazione Lorenzo Musetti: l'italiano è attualmente ottavo nella Race e sta lottando disperatamente per conquistare un posto tra i migliori otto.