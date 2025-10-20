Djokovic: "Ora devo curarmi". Quelle parole a Riad che dicono tutto: Atp Finals sempre più a rischio
Una sconfitta netta contro Sinner e il ritiro dopo un solo set contro Fritz. Questo è il riassunto dell'esperienza di Novak Djokovic al Six Kings Slam, dove si sono guadagnate cifre incredibili. Una situazione complicata per il tennista serbo, che prima di lasciare Riad ha messo ulteriormente in allarme i tifosi con le sue parole sul futuro.
Djokovic: "Devo curarmi, spero di poter giocare gli ultimi tornei"
“Voglio chiedere scusa a tutti, mi dispiace che non possiate vedere il secondo set - le parole di Djokovic dopo la decisione di ritirarsi nella finale terzo posto contro Fritz -, ma abbiamo giocato delle ottime partite. È uno dei set più lunghi che abbia mai giocato. Voglio ringraziare tutti per avermi trattato così bene, spero di tornare se continuerò a giocare. Ora devo riposarmi e curare alcuni problemi che ho con il mio corpo. Spero di poter giocare gli ultimi tornei della stagione”.
Djokovic, Atp Finals a rischio. E Musetti...
Parole che mettono seriamente a rischio la sua partecipazione alle Atp Finals di Torino, il torneo dei maestri per il quale, ufficialmente, Djokovic si è qualificato dopo Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Non è ancora chiaro cosa farà Nole e se riuscirà a recuperare in tempo per il 9 novembre, data d'inizio del torneo. Segue attentamente la situazione Lorenzo Musetti: l'italiano è attualmente ottavo nella Race e sta lottando disperatamente per conquistare un posto tra i migliori otto.