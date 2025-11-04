Djokovic e la nuova vita in Grecia: le parole che svelano tutta la verità

Djokovic sul trasferimento ad Atene: "Voglio che i miei figli crescano in un ambiente favorevole"

Il campione serbo parla anche della sua decisione di trasferirsi in Grecia, ad Atene: "A dire il vero, non era qualcosa che avevo pianificato da tempo. In realtà negli ultimi due anni sono successe delle cose, sono cambiate delle decisioni nelle nostre vite, sia private che professionali", svela Novak. "Abbiamo due bambini piccoli e stiamo cercando di adattarci e trovare l'ambiente migliore anche per loro. Perché questa è la priorità: far sì che i bambini crescano nell'ambiente più favorevole per la loro salute psicologica, fisica ed emotiva. Vivere in un ambiente in cui sentiamo di avere più tempo libero come famiglia, nella privacy. Abbiamo sperimentato la vita in Grecia negli ultimi due mesi - spiega ancora Djokovic - e le cose stanno andando molto bene. Ci sentiamo benvenuti, le persone sono molto gentili, generose e amichevoli nei nostri confronti. Allo stesso tempo, però, sentiamo di avere tempo per fare cose che ci avvicinano, come una famiglia".