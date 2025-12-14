Il guru della medicina assunto da Djokovic per sfidare Sinner e Alcaraz: la scelta fa il giro del mondo

La carta d'identità dice 38 anni, ma Novak Djokovic non si dà per vinto, anzi lancia la sfida a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz per il 2026. Il tennista serbo, che ha concluso la stagione vincendo l'ATP 250 di Atene in finale su Lorenzo Musetti , è già in campo per preparare la prossima annata. Ai membri fissi del suo team, però, ha voluto aggiungere un altro professionista. Si tratta del dottor Mark Kovacs , noto fisiologo della prestazione con un curriculum di tutto rispetto, specializzato sulla gestione e sul recupero . Una scelta all'apparenza perfetta per Djokovic, che a questo punto della sua carriera non ha certo bisogno di particolari consigli a livello tennistico bensì ha come priorità la sostenibilità fisica a lungo termine. Si è dunque affidato a un veterano come Kovacs, che ha lavorato insieme ad alcuni giocatori americani - da Coco Gauff a John Isner - ma anche con la USTA, ovvero la Federazione statunitense.

Sinner e Alcaraz sono avvisati

Il 2025 ha ribadito come Jannik Sinner e Carlos Alcaraz siano i due tennisti più forti al mondo e come il gap con gli altri sia piuttosto ampio. Tuttavia Djokovic non ha intenzione di restare a guardare e, con l'aggiunta di Kovacs al suo team, ha indirettamente mandato un messaggio all'azzurro e allo spagnolo. Se Sinner e Alcaraz pensavano che il prossimo anno sarebbero stati ancora loro due a spartirsi gli Slam - e non è detto che non sia così -, Djokovic ha voluto mettere in chiaro che anche lui ambisce a essere un contendente e tenterà di interrompere il loro duopolio. Ovviamente il suo tennis non potrà essere quello degli anni migliori, bensì richiederà una serie di scelte più oculate, volte a preservare il fisico ma senza perdere potenza e agilità. Fatto sta che la scelta di affidarsi alla scienza denota indubbiamente un desiderio di volersi dare ancora una chance nonostante sia prossimo a compiere 39 anni.