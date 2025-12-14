Il guru della medicina assunto da Djokovic per sfidare Sinner e Alcaraz: la scelta fa il giro del mondo
La carta d'identità dice 38 anni, ma Novak Djokovic non si dà per vinto, anzi lancia la sfida a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz per il 2026. Il tennista serbo, che ha concluso la stagione vincendo l'ATP 250 di Atene in finale su Lorenzo Musetti, è già in campo per preparare la prossima annata. Ai membri fissi del suo team, però, ha voluto aggiungere un altro professionista. Si tratta del dottor Mark Kovacs, noto fisiologo della prestazione con un curriculum di tutto rispetto, specializzato sulla gestione e sul recupero. Una scelta all'apparenza perfetta per Djokovic, che a questo punto della sua carriera non ha certo bisogno di particolari consigli a livello tennistico bensì ha come priorità la sostenibilità fisica a lungo termine. Si è dunque affidato a un veterano come Kovacs, che ha lavorato insieme ad alcuni giocatori americani - da Coco Gauff a John Isner - ma anche con la USTA, ovvero la Federazione statunitense.
Sinner e Alcaraz sono avvisati
Il 2025 ha ribadito come Jannik Sinner e Carlos Alcaraz siano i due tennisti più forti al mondo e come il gap con gli altri sia piuttosto ampio. Tuttavia Djokovic non ha intenzione di restare a guardare e, con l'aggiunta di Kovacs al suo team, ha indirettamente mandato un messaggio all'azzurro e allo spagnolo. Se Sinner e Alcaraz pensavano che il prossimo anno sarebbero stati ancora loro due a spartirsi gli Slam - e non è detto che non sia così -, Djokovic ha voluto mettere in chiaro che anche lui ambisce a essere un contendente e tenterà di interrompere il loro duopolio. Ovviamente il suo tennis non potrà essere quello degli anni migliori, bensì richiederà una serie di scelte più oculate, volte a preservare il fisico ma senza perdere potenza e agilità. Fatto sta che la scelta di affidarsi alla scienza denota indubbiamente un desiderio di volersi dare ancora una chance nonostante sia prossimo a compiere 39 anni.