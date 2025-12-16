La stagione di Djokovic non comincerà con gli Australian Open: spunta un altro torneo

Aveva fatto il giro del mondo la scelta di Novak Djokovic di affidarsi al guru della medicina, Marc Kovacs , per tentare di competere con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz nel 2026. A distanza di qualche giorno, è arrivata un'altra notizia riguardante il serbo in vista della prossima stagione. Tutto lasciava pensare che Nole avrebbe inaugurato la nuova annata a Melbourne, in occasione dell' Australian Open , primo Slam dell'anno in cui ha ottenuto ben 10 titoli. Invece il campione di Belgrado sarà in campo già nella settimana precedente, sempre nella terra dei canguri, per l' ATP 250 di Adelaide . L'evento, denominato Adelaide International, è in programma dal 12 al 17 gennaio sul cemento australiano. Djokovic sarà la prima testa di serie e dunque beneficerà di un bye che gli permetterà di partire direttamente dal secondo turno.

Il precedente di Ginevra

La decisione di Djokovic è un po' in controtendenza poiché solitamente i big scelgono di riposare nella settimana che precede uno Slam, proprio per arrivare con il massimo delle energie all'appuntamento più atteso. Il serbo invece ha evidentemente altre esigenze e ha deciso di preparare l'Happy Slam giocando il torneo di Adelaide, che ha già vinto nel 2007 e nel 2023. D'altronde era accaduto qualcosa di simile già nel 2025, quando aveva giocato l'ATP 250 di Ginevra proprio nella settimana prima del Roland Garros. Risultato? Trionfo in Svizzera (titolo numero 100 in carriera) e semifinale a Parigi. Restringendo il campo all'Australia, invece, nel 2025 aveva preso parte al torneo di Brisbane nella prima settimana dell'anno (quindi con almeno sette giorni di pausa garantiti prima dell'inizio dell'Australian Open), ma era uscito di scena ai quarti contro Reilly Opelka. In attesa dell'entry list, oltre a Novak è già stata ufficializzata la presenza ad Adelaide di altri giocatori tra cui Jack Draper, João Fonseca, Tommy Paul e Stefanos Tsitsipas.