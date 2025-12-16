Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 16 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La stagione di Djokovic non comincerà con gli Australian Open: spunta un altro torneo

Decisione a sorpresa di Nole: non sarà lo Slam a Melbourne a dare il via al suo 2026, bensì un altro evento dove in passato è stato campione
3 min
TagsNovak Djokovic

Aveva fatto il giro del mondo la scelta di Novak Djokovic di affidarsi al guru della medicina, Marc Kovacs, per tentare di competere con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz nel 2026. A distanza di qualche giorno, è arrivata un'altra notizia riguardante il serbo in vista della prossima stagione. Tutto lasciava pensare che Nole avrebbe inaugurato la nuova annata a Melbourne, in occasione dell'Australian Open, primo Slam dell'anno in cui ha ottenuto ben 10 titoli. Invece il campione di Belgrado sarà in campo già nella settimana precedente, sempre nella terra dei canguri, per l'ATP 250 di Adelaide. L'evento, denominato Adelaide International, è in programma dal 12 al 17 gennaio sul cemento australiano. Djokovic sarà la prima testa di serie e dunque beneficerà di un bye che gli permetterà di partire direttamente dal secondo turno.

Il precedente di Ginevra

La decisione di Djokovic è un po' in controtendenza poiché solitamente i big scelgono di riposare nella settimana che precede uno Slam, proprio per arrivare con il massimo delle energie all'appuntamento più atteso. Il serbo invece ha evidentemente altre esigenze e ha deciso di preparare l'Happy Slam giocando il torneo di Adelaide, che ha già vinto nel 2007 e nel 2023. D'altronde era accaduto qualcosa di simile già nel 2025, quando aveva giocato l'ATP 250 di Ginevra proprio nella settimana prima del Roland Garros. Risultato? Trionfo in Svizzera (titolo numero 100 in carriera) e semifinale a Parigi. Restringendo il campo all'Australia, invece, nel 2025 aveva preso parte al torneo di Brisbane nella prima settimana dell'anno (quindi con almeno sette giorni di pausa garantiti prima dell'inizio dell'Australian Open), ma era uscito di scena ai quarti contro Reilly Opelka. In attesa dell'entry list, oltre a Novak è già stata ufficializzata la presenza ad Adelaide di altri giocatori tra cui Jack Draper, João Fonseca, Tommy Paul e Stefanos Tsitsipas. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Djokovic

Da non perdere

Sonego esclusivo: "Ecco chi può insidiare Sinner e Alcaraz"Sinner, il dato impressionante dei tie-break

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS