Djokovic non ce la fa, arriva il forfait inatteso: "Non sono ancora pronto"
Bisognerà aspettare per rivedere Djokovic in campo, con la racchetta in mano e la solita voglia di lasciare il segno. Il serbo ha annunciato che salterà l'Atp 250 di Adelaide, in programma dal 12 al 17 gennaio, cioè la settimana prima degli Australian Open. Il forfait è stato dato da Nole, che è tornato a scrivere sul suo profilo Instragram, informando i suoi suoi fan e più in generale tutti gli appassionati del grande tennis: "Purtroppo non sono ancora fisicamente pronto per competere. Per me è una grande delusione perché ho ricordi meravigliosi legati alla vittoria del titolo due anni fa. Ero davvero entusiasta di tornare, perché giocare ad Adelaide mi ha sempre fatto sentire come se fossi a casa".
Djokovic punta gli Australian Open
Djokovic, a meno di altri clamorosi passi indietro, tornerà in campo per la prima volta in stagione agli Australian Open, a partire dal 18 gennaio. "Ora la mia attenzione è concentrata sulla preparazione per gli Australian Open - conclude nel suo messaggio social -. Non vedo l'ora di arrivare a Melbourne e rivedere tutti i tifosi di tennis australiani".