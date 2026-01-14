Allarme Djokovic, ferma l'allenamento prima degli Australian Open: cosa è successo

MELBOURNE - Cresce sempre di più l'attesa per gli Australian Open , con l'inizio del primo Slam della stagione fissato per il prossimo 18 gennaio . E mentre alcuni tornei d'esibizione fanno da 'antipasto', come il Million Dollar One Point Slam vinto da un dilettante che ha eliminato Sinner , i tennisti continuano ad allenarsi per arrivare pronti al primo grande appuntamento della nuova stagione. Tra questi Novak Djokovic , una leggenda dello Slam australiano con ben 10 trionfi a Melbourne.

Allarme Djokovic: Australian Open a rischio

Il campione serbo, 38 anni, sta sfruttando questi giorni per arrivare al top della forma, giocando anche un set d'allenamento contro Daniil Medvedev sulla Rod Laver Arena. L'ultimo allenamento, però, ha fatto lanciare un allarme sulle condizioni di Nole e sulla sua presenza agli Australian Open. Il serbo è sceso in campo sul court 10, ma ci è rimasto solo 12 minuti. Probabilmente solo precauzione per Djokovic, che ha accusato dei problemi al collo ed ha trascorso i successivi minuti con il suo fisioterapista, prima di abbandonare definitivamente il campo.

Djokovic, tifosi preoccupati: le condizioni

Ad inizio gennaio Djokovic aveva annunciato che non avrebbe preso parte all'Atp 250 di Adelaide, per farsi trovare pronto per gli Australian Open. Ora, però, regna l'incertezza. Nole dovrebbe disputare giovedì 15 gennaio un match d'esibizione alla Rod Laver Arena contro Frances Tiafoe, uno degli eventi di questa 'Opening Week' dello Slam australiano, ma non si sa ancora se riuscirà a farne parte. I tifosi e gli appassionati sono preoccupati e attendono nuovi aggiornamenti sulle condizioni del 24 volte campione Slam, che quest'anno compierà 39 anni ma sembra voler ancora continuare.