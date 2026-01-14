Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 14 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Allarme Djokovic, ferma l'allenamento prima degli Australian Open: cosa è successo

Solo dodici minuti in campo per il campione serbo, che si è poi sottoposto a cure da parte del suo fisioterapista: tifosi preoccupati
2 min
TagsdjokovicAustralian OpenTennis

MELBOURNE - Cresce sempre di più l'attesa per gli Australian Open, con l'inizio del primo Slam della stagione fissato per il prossimo 18 gennaio. E mentre alcuni tornei d'esibizione fanno da 'antipasto', come il Million Dollar One Point Slam vinto da un dilettante che ha eliminato Sinner, i tennisti continuano ad allenarsi per arrivare pronti al primo grande appuntamento della nuova stagione. Tra questi Novak Djokovic, una leggenda dello Slam australiano con ben 10 trionfi a Melbourne.

Allarme Djokovic: Australian Open a rischio

Il campione serbo, 38 anni, sta sfruttando questi giorni per arrivare al top della forma, giocando anche un set d'allenamento contro Daniil Medvedev sulla Rod Laver Arena. L'ultimo allenamento, però, ha fatto lanciare un allarme sulle condizioni di Nole e sulla sua presenza agli Australian Open. Il serbo è sceso in campo sul court 10, ma ci è rimasto solo 12 minuti. Probabilmente solo precauzione per Djokovic, che ha accusato dei problemi al collo ed ha trascorso i successivi minuti con il suo fisioterapista, prima di abbandonare definitivamente il campo. 

Djokovic, tifosi preoccupati: le condizioni

Ad inizio gennaio Djokovic aveva annunciato che non avrebbe preso parte all'Atp 250 di Adelaide, per farsi trovare pronto per gli Australian Open. Ora, però, regna l'incertezza. Nole dovrebbe disputare giovedì 15 gennaio un match d'esibizione alla Rod Laver Arena contro Frances Tiafoe, uno degli eventi di questa 'Opening Week' dello Slam australiano, ma non si sa ancora se riuscirà a farne parte. I tifosi e gli appassionati sono preoccupati e attendono nuovi aggiornamenti sulle condizioni del 24 volte campione Slam, che quest'anno compierà 39 anni ma sembra voler ancora continuare.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Djokovic

Da non perdere

Australian Open, le teste di serieDjokovic in 10 lingue diverse

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS