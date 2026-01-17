Djokovic netto sul ritiro: "Sono il numero 4 del mondo, o sbaglio?". Poi su Sinner e Alcaraz: "Giocano al top, ma..."

L' Australian Open non è un torneo come gli altri per Novak Djokovic , perciò c'era grande curiosità per la sua conferenza stampa. Pur non essendo tra i favoriti per la conquista per il titolo - o comunque partendo alle spalle (e non di poco) di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz -, il serbo ha trionfato in ben dieci occasioni a Melbourne e rimane un avversario che nessuno vuole affrontare: "C'è un motivo per cui si chiama Happy Slam. Si tratta del Major in cui ho trionfato più volte e giocare in Australia è sempre stato fantastico . Non voglio dare quest'altra partecipazione per scontato". Nole ha poi parlato dell'obiettivo 25° Slam: "Ne ho parlato a lungo, ma al momento voglio concentrarmi su ciò che ho fatto invece di pensare a quello che potrei ancora fare. Voglio che passi il seguente messaggio: se mi ritirassi con 24 Slam non sarebbe male . Detto questo so che quando sono in salute posso battere chiunque: senza questa fiducia non sarei neppure qui".

Djokovic: cosa gli manca per competere con Sinner e Alcaraz

Djokovic è poi tornato sulla complicata off-season: "Al termine del 2025 mi sono preso una pausa per ricostruire il mio fisico. Purtroppo non ho potuto giocare il torneo di Adelaide a causa di un piccolo problema, ma negli ultimi allenamenti il corpo ha risposto bene e nel complesso mi sento in buona forma". Non poteva quindi mancare un commento su Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: "Per competere con loro nelle fasi finali di uno Slam mi manca un po' di forza nelle gambe. Personalmente sto dando il massimo". Ha quindi aggiunto scherzando: "Onestamente penso che abbiamo fatto loro abbastanza complimenti e non sia il caso di elogiarli ancora. Meritano di essere i due leader del circuito ATP, ma io sto ancora provando a far parte di questo gruppo. Mi rendo conto che giocano a un livello diverso rispetto agli altri, tuttavia ciò non significa che nessuno abbia una possibilità".

"Ritiro? Non voglio pensarci né parlarne"

"Il mio obiettivo principale è prendermi cura del mio corpo e affrontare ogni partita come se fosse una finale. Mi auguro di poter arrivare nuovamente lontano e di avere la chance di sfidare uno tra Sinner e Alcaraz, o magari entrambi" ha proseguito Djokovic. Ripercorrendo la sua carriera, invece: "Penso di poter essere l'ultima persona in grado di avere rimpianti o di potersi lamentare. Ho battuto quasi ogni primato e sarò per sempre grato a questo sport per avermi permesso di vivere il mio sogno. Ovviamente i risultati mi motivano ad andare avanti, ma se scendo in campo è anche per quella scarica di adrenalina che sento". Infine, il serbo ha tagliato corto sul tema ritiro: "Molti mi chiedono quando smetterò di giocare a tennis. Personalmente non voglio parlarne e neppure pensarci. Non appena prenderò una decisione la condividerà con il mondo. Ma allo stato attuale sono il numero 4 del ranking e gareggio ancora ai massimi livelli. Non credo sia il momento per affrontare questo tema".