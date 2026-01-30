Djokovic scherza in tv dopo la vittoria su Sinner: "A rete gli ho detto...". Poi svela un retroscena con Alcaraz

"Per colpa di Sinner ho dovuto cambiare il mio cellulare"

Sono passate da poco le due di notte sul campo centrale e Djokovic si prende l'applauso del suo pubblico, un omaggio meritato ad un campione che davano sulla via del tramonto e che invece ha dimostrato di essere più vivo che mai, tanto da riuscire a battere un ragazzo di 15 anni più giovane di lui. Il numero due al mondo. "Mi sembra tutto surreale", ha detto il serbo, visibilmente emozionato dopo la vittoria. "Più di quattro ore, sono quasi le due di notte, mi ricorda la finale del 2012 che durò sei ore. La qualità del tennis e l’intensità che ci ho messo è stata incredibile ma era l'unica possibilità per ritagliarmi una chance di vittoria. Jannik aveva vinto le ultime cinque partite contro di me, ho dovuto cambiate il mio numero di telefono perché lui conosceva tutto di me", ha detto sorridendo Nole.

Cosa ha detto Djokovic a Sinner a rete dopo la vittoria

Il serbo ha poi svelato cosa ha detto a rete all'azzurro: "L'ho ringraziato e gli ho detto: “Grazie di avermi permesso di vincere almeno una volta con te”. Ho un grande rispetto per lui, un giocatore incredibile che ti porta sempre al limite e si merita un grande applauso. Stasera è stata la più bella atmosfera che io abbia mai visto in Australia. Battere uno di loro due? Avevo detto che sarebbe stato ormai molto difficile ma non impossibile. Loro giocano a un livello diverso e devo giocare anche io a quel livello. Avete visto che giornata di tennis? Voglio il 10% degli incassi di stasera", ha concluso sorridendo Djokovic.

Il retroscena tra Djokovic e Alcaraz

Prima di andare via, Nole ha raccontato un retroscena accaduto con Alcaraz dopo la semifinale tra lo spagnolo e Zverev: "L'ho incrociato negli spogliatoi e mi ha detto: “Mi spiace di averti fatto aspettare”. Gli ho risposto: “Ragazzo, sono un uomo vecchio ormai. Ho bisogno di andare a dormire presto”. Djokovic sogna l'impossibile ora: in caso di vittoria contro Alcaraz alzerebbe al cielo il 25° Slam e l'11° Australian Open. Leggenda pura.