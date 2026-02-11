Djokovic dà forfait e salta l'Atp 500 di Doha: ecco quando tornerà in campo
ROMA - Protagonista in questi giorni nelle vesti di 'tifoso vip' alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, Nole Djokovic ha preso nelle ultime ore una decisione sul suo ritorno in campo dopo la finale persa contro Carlos Alcaraz agli Australian Open, dove il serbo è riuscito a superare Jannik Sinner in semifinale.
Djokovic rinuncia all'Atp 500 di Doha: la decisione
Djokovic ha infatti scelto di dare forfait e di non prender parte al 'Qatar ExxonMobil Open', torneo Atp 500, al via lunedì prossimo (16 febbraio) sui campi in cemento outdoor del 'Khalifa International Tennis and Squash Complex' di Doha, dove sono iscritti anche Jannik Sinner e il numero uno del mondo, Carlos Alcaraz. Il serbo (n.3 Atp), attualmente in vacanza in Italia dove ha assistito alla cerimonia inaugurale e ad alcune gare dei Giochi invernali, dovrebbe tornare in campo a marzo in occasione di primi due Masters 1000 della stagione, sul cemento statunitense di Indian Wells e Miami.