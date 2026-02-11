Djokovic dà forfait e salta l'Atp 500 di Doha: ecco quando tornerà in campo

Djokovic rinuncia all'Atp 500 di Doha: la decisione

Djokovic ha infatti scelto di dare forfait e di non prender parte al 'Qatar ExxonMobil Open', torneo Atp 500, al via lunedì prossimo (16 febbraio) sui campi in cemento outdoor del 'Khalifa International Tennis and Squash Complex' di Doha, dove sono iscritti anche Jannik Sinner e il numero uno del mondo, Carlos Alcaraz. Il serbo (n.3 Atp), attualmente in vacanza in Italia dove ha assistito alla cerimonia inaugurale e ad alcune gare dei Giochi invernali, dovrebbe tornare in campo a marzo in occasione di primi due Masters 1000 della stagione, sul cemento statunitense di Indian Wells e Miami.