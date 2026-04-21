Internazionali d'Italia, Djokovic verso il forfait: "Ecco quando tornerò in campo"

Dopo aver saltato il torneo di Montecarlo e quello di Madrid, Novak Djokovic viaggia verso il forfait anche a Roma. L'ex numero uno della classifica Atp ha infatti confermato di "essere infortunato". Nel corso del gala dei Laureus Awards, il campione serbo ha rilasciato un'intervista ad Eurosport, pronunciando parole che allontanano la sua presenza nel torneo italiano.

Djokovic punta al Roland Garros

"Sono infortunato, spero di essere pronto almeno per il Roland Garros", ha detto Djokovic, che in questa stagione ha preso parte a soli due tornei: gli Australian Open (dove ha sconfitto Jannik Sinner in semifinale, prima di cedere ad Alcaraz nell'atto conclusivo del torneo) e Indian Wells, dove è stato battuto agli ottavi di finale da Jack Draper.

Djokovic su Sinner e Alcaraz: "Il tennis è in buone mani"

Djokovic punta a tornare in campo per il Roland Garros, nel frattempo, sollecitato sul dualismo tra Sinner e Alcaraz, ha speso delle belle parole per i due tennisti che monopolizzano la classifca Atp: "Sono due giocatori incredibili, ma sono anche persone incredibili. La stagione 2025 è stata fantastica per loro due. Uno ha vinto 2 slam, l'altro ha vinto gli altri due. Uno è il numero 1 del mondo - ha detto Djokovic - l'altro è vicino a essere il numero 1. Sono semplicemente due super star del nostro sport. Posso dire che il nostro sport è in buone mani con Alcaraz e Sinner".