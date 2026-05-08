Djokovic e il gesto da campione a Roma dopo la sconfitta: resta in campo e stupisce il pubblico

Novak Djokovic è stato sconfitto a sorpresa all'esordio agli Internazionali d'Italia , arrendendosi in tre set al qualificato croato Dino Prizmic . 2-6 6-2 6-4 il punteggio del match , durato due ore e un quarto e caratterizzato da una notevole rimonta del numero 79 ATP, capace di domare i nervi e ottenere il successo più prestigioso della sua carriera, peraltro contro il suo idolo. Nonostante la sconfitta inattesa, Djokovic si è comunque congedato dal Centrale del Foro Italico con grande classe , come se volesse lasciare al pubblico romano un ultimo ricordo speciale. Ciò che ha fatto prima di dirigersi negli spogliatoi è stato da vero campione.

Il gesto da campione di Djokovic

Diversamente da come spesso accade dopo una sconfitta, quando i giocatori si dirigono rapidamente verso gli spogliatoi in preda alla delusione, Djokovic si è trattenuto in campo per dedicare del tempo ai suoi fan. Prima di lasciare il Centrale si è infatti fermato a firmare autografi ai tanti bambini presenti, facendoli felici e anche sorprendendoli proprio perché solitamente chi esce sconfitto rinuncia a certi gesti. Come se non bastasse, Nole ha poi regalato il suo asciugamano ad uno dei tifosi, distinguendosi per un'immensa classe e denotando un occhio di riguardo per coloro che lo sostengono e lo ammirano. Qualora non dovesse più mettere piede sul Centrale di Roma in carriera - è un'ipotesi, essendo prossimo ai 39 anni -, avrà comunque lasciato un bel ricordo.