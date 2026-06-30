Djokovic chiede una rivoluzione totale nel tennis: “Nuovi format, l’età media di chi ci guarda è 61 anni…”

Secondo Novak Djokovic, il tennis ha più di un problema. Ne ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria ai danni di Yibing Wu nel primo turno di Wimbledon. "C'è un tentativo costante di incrementare il valore economico del tennis creando tornei più lunghi e introducendone di nuovi in un calendario già del tutto saturo - ha tuonato il serbo, schierandosi, per esempio, apertamente contro il nuovo format dei Masters 1000 - Personalmente ho il privilegio di scegliere dove giocare e, rispetto alla maggior parte dei giocatori, sono meno esposto a un calendario così impegnativo. Tuttavia comprendo perfettamente le lamentele di Carlos Alcaraz e di molti altri quando dicono di passare troppo tempo lontano da casa. Non piace neanche a me." Inoltre, Nole ha auspicato un profondo rinnovamento: "I circuiti non funzionano bene. Ci sono troppi conflitti tra gli organi di governo e pochissima unità. I ​​tornei dello Slam saranno sempre i pilastri, ma il calendario va ripensato, così come molte delle regole attuali. Dovremmo tutti fermarci a riflettere su cosa sia meglio per il futuro del nostro sport."