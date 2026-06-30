Djokovic chiede una rivoluzione totale nel tennis: “Nuovi format, l’età media di chi ci guarda è 61 anni…”
Secondo Novak Djokovic, il tennis ha più di un problema. Ne ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria ai danni di Yibing Wu nel primo turno di Wimbledon. "C'è un tentativo costante di incrementare il valore economico del tennis creando tornei più lunghi e introducendone di nuovi in un calendario già del tutto saturo - ha tuonato il serbo, schierandosi, per esempio, apertamente contro il nuovo format dei Masters 1000 - Personalmente ho il privilegio di scegliere dove giocare e, rispetto alla maggior parte dei giocatori, sono meno esposto a un calendario così impegnativo. Tuttavia comprendo perfettamente le lamentele di Carlos Alcaraz e di molti altri quando dicono di passare troppo tempo lontano da casa. Non piace neanche a me." Inoltre, Nole ha auspicato un profondo rinnovamento: "I circuiti non funzionano bene. Ci sono troppi conflitti tra gli organi di governo e pochissima unità. I tornei dello Slam saranno sempre i pilastri, ma il calendario va ripensato, così come molte delle regole attuali. Dovremmo tutti fermarci a riflettere su cosa sia meglio per il futuro del nostro sport."
Djokovic: "Dobbiamo attrarre un pubblico più giovane"
L'altra questione sollevata da Novak riguarda il pubblico che attrae il tennis: "Qualche anno fa, uno studio condotto dalla PTPA ha rivelato che l'età media di un appassionato di tennis è di 61 anni. Con tutto il rispetto, dobbiamo attrarre un pubblico molto più giovane e chiederci come farlo." Il serbo non ha affatto intenzione di andare contro la tradizione ("la difenderò sempre"), tuttavia riconosce come il mondo non sia più lo stesso degli scorsi anni e decenni: "Dobbiamo capire come funziona il mercato attuale: la capacità di attenzione è cambiata e i giovani non staranno seduti per quattro o cinque ore al giorno a guardare una partita." A suo dire, la soluzione è da ricercare - Slam esclusi - in alcuni formati più dinamici: "I tornei dovrebbero sperimentare partite più brevi e proposte più coinvolgenti per lo spettatore."