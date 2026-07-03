Wimbledon, Djokovic batte Rinderknech e va agli ottavi: eguagliato Federer

Per la diciottesima volta in carriera, Novak Djokovic ha raggiunto gli ottavi di finale a Wimbledon . Decisivo il successo in quattro set ai danni del francese Arthur Rinderknech , numero 28 del mondo, maturato con il punteggio di 7-5 6-4 1-6 7-6 e dopo tre ore e un quarto. Per il serbo si tratta inoltre della 71^ volta nella seconda settimana di uno Slam. E può assolutamente ambire a fare ancora strada, specialmente perché il suo prossimo avversario non sarà il brasiliano Joao Fonseca - che lo aveva sconfitto il mese scorso a Parigi - bensì il qualificato russo Roman Safiullin. La statistica diventata virale è stata però un'altra: Djokovic ha ottenuto la 105^ vittoria in carriera a Wimbledon . Così facendo ha eguagliato il record di Roger Federer : e proprio in caso di un ulteriore successo sorpasserebbe l'elvetico. Il primato assoluto è invece di Martina Navratilova con 120 trionfi.

La cronaca della partita

Il primo allungo è stato di Djokovic, capace di salire 3-2 nel parziale d'apertura, ma il francese ha ottenuto l'immediato contro break. Decisivo e definitivo invece il break arrivato nell'undicesimo game, che ha consegnato a Nole il set per 7-5. Anche la seconda frazione è stata appannaggio di Djokovic, il quale dopo aver salvato una palla break in avvio è salito in cattedra senza concedere più nulla: ha perso soltanto tre punti al servizio e ha chiuso 6-4 con autorevolezza. Avanti due set a zero, si è rilassato e ha perso nettamente il terzo parziale, in cui ha conquistato appena 10 punti e si è limitato a evitare il bagel. Il 6-1 finale non ha però avuto alcun impatto nell'economia del match, tornato subito in equilibrio. Nessuna palla break nel quarto set, caratterizzato da ben 19 ace totali e decisosi al tie-break: a spuntarla, per 7-4 e chiudendo con una pirotecnica volée in tuffo, è stato Novak.