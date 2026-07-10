Djokovic sconfortato, le parole nette dopo la batosta dicono tutto: "Stavo bene ma Sinner oggi..."
"È stata una bella batosta e non c’era molto che potessi fare". Così Novak Djokovic, visibilmente deluso, commenta in conferenza stampa la netta sconfitta contro Jannik Sinner a Wimbledon. "Ero semplicemente mezzo passo indietro praticamente su ogni colpo, quindi.... Lui era semplicemente di un livello o più superiore al mio. Io non ero abbastanza incisivo, non ero abbastanza reattivo nè abbastanza equilibrato per affrontarlo. Tutto qui. Davvero non c’era molto che potessi fare in campo". Il serbo ha poi aggiunto: "Stavo bene, mi sentivo fisicamente in forma. Forse non al massimo della freschezza, ovviamente, come all’inizio del torneo, ma fisicamente stavo bene. Lui è stato di gran lunga il miglior giocatore in campo ed è stato dominante. Non resta che fargli i complimenti e dirgli: 'Congratulazioni, ben fatto'".
La domanda sul futuro di Djokovic: la risposta del serbo lascia aperto tutto
Se questo sia o meno l'ultimo Wimbledon di Nole è una domanda d'obbligo, tenuto contro che nel 2027 avrà 40 anni: "Mi piacerebbe, almeno un’altra volta, vedremo - ha risposto il fuoriclasse di Belgrado -. Sono sempre competitivo. Do sempre il massimo. Certo, sono deluso. Certo, volevo vincere Wimbledon. È per questo che continuo a spingermi così al limite. Ma ho semplicemente perso contro un giocatore più forte".
Djokovic sincero: "Sinner di due livelli sopra a me"
E ancora a proposito di Sinner, Nole ha concluso: "Ero semplicemente di uno o due livelli inferiore a lui. Voglio dire, ha giocato in modo davvero solido in tutti gli aspetti. Il servizio, ad esempio: è molto difficile da leggere, è diventata un’arma incredibile negli ultimi due anni da quando ha cambiato tecnica. Ovviamente, è solido come chiunque altro dal fondo campo. Tutto qui".
"È stata una bella batosta e non c’era molto che potessi fare". Così Novak Djokovic, visibilmente deluso, commenta in conferenza stampa la netta sconfitta contro Jannik Sinner a Wimbledon. "Ero semplicemente mezzo passo indietro praticamente su ogni colpo, quindi.... Lui era semplicemente di un livello o più superiore al mio. Io non ero abbastanza incisivo, non ero abbastanza reattivo nè abbastanza equilibrato per affrontarlo. Tutto qui. Davvero non c’era molto che potessi fare in campo". Il serbo ha poi aggiunto: "Stavo bene, mi sentivo fisicamente in forma. Forse non al massimo della freschezza, ovviamente, come all’inizio del torneo, ma fisicamente stavo bene. Lui è stato di gran lunga il miglior giocatore in campo ed è stato dominante. Non resta che fargli i complimenti e dirgli: 'Congratulazioni, ben fatto'".