Djokovic sconfortato, le parole nette dopo la batosta dicono tutto: "Stavo bene ma Sinner oggi..."

"È stata una bella batosta e non c’era molto che potessi fare". Così Novak Djokovic, visibilmente deluso, commenta in conferenza stampa la netta sconfitta contro Jannik Sinner a Wimbledon. "Ero semplicemente mezzo passo indietro praticamente su ogni colpo, quindi.... Lui era semplicemente di un livello o più superiore al mio. Io non ero abbastanza incisivo, non ero abbastanza reattivo nè abbastanza equilibrato per affrontarlo. Tutto qui. Davvero non c’era molto che potessi fare in campo". Il serbo ha poi aggiunto: "Stavo bene, mi sentivo fisicamente in forma. Forse non al massimo della freschezza, ovviamente, come all’inizio del torneo, ma fisicamente stavo bene. Lui è stato di gran lunga il miglior giocatore in campo ed è stato dominante. Non resta che fargli i complimenti e dirgli: 'Congratulazioni, ben fatto'".