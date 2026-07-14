Novak Djokovic: il lupo d’inverno, guarda il trailer della serie tv in arrivo ad agosto

Oggi Prime Video ha svelato il trailer ufficiale e il poster di NOVAK DJOKOVIC: Il lupo d’inverno, il documentario che racconta lo straordinario percorso di Novak Djokovic , considerato il più grande tennista di tutti i tempi, che ha iniziato a giocare sui difficili campi della Serbia per poi diventare il campione più titolato nella storia del tennis maschile. Prodotto da Words + Pictures di Connor Schell, da Sadoux Productions e dal regista Jason Hehir (The Last Dance), NOVAK DJOKOVIC: Il lupo d’inverno sarà disponibile dal 20 agosto in anteprima esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. Il documentario è l’ultima novità inclusa nell’abbonamento Prime. La storia di Novak Djokovic non è ancora completamente tracciata, ma la sua eredità nel tennis è già senza eguali. Con 24 titoli del Grande Slam (il numero più alto nella storia del tennis maschile), oltre 1.100 vittorie in singolo in carriera , una medaglia d’oro olimpica, il record di 428 settimane al primo posto della classifica mondiale e un numero di partecipazioni ai tornei del Grande Slam maggiore di qualsiasi altro giocatore dell’Era Open, Djokovic ha riscritto i libri dei record e ridefinito il concetto di eccellenza nello sport professionistico. Sotto praticamente ogni parametro statistico, è il più grande tennista di tutti i tempi . Eppure, nonostante tutto ciò che ha realizzato, Djokovic rimane una delle figure più complesse e polarizzanti dello sport moderno: un campione la cui grandezza è innegabile, ma la cui storia non è mai stata pienamente compresa.

Di cosa parla la serie tv su Djokovic

NOVAK DJOKOVIC: Il lupo d’inverno indaga su cosa muove questo atleta unico nel suo genere, svelando gli aspetti più nascosti di un uomo forgiato in circostanze straordinarie. Nato nella Serbia dilaniata dalla guerra, Djokovic è cresciuto tra conflitti e difficoltà economiche, mentre la sua famiglia affrontava grandi sacrifici per sostenere la sua carriera tennistica. Al suo ingresso sulla scena professionistica, non fu accolto a braccia aperte, ma con resistenza: era percepito come un intruso poco gradito pronto a sconvolgere l’amata rivalità tra Federer e Nadal, elevata dai tifosi a mito. Mentre i suoi predecessori si comportavano con misurata eleganza, Djokovic era schietto, appassionato e senza filtri: un giocatore che mostrava apertamente ogni emozione e la cui intensità a volte lo metteva in contrasto proprio con il pubblico davanti al quale si esibiva.



Grazie all’accesso esclusivo al dietro le quinte dei principali tornei, al suo intenso programma di allenamento e ai momenti più intimi trascorsi a casa con la famiglia e gli amici, il documentario offre uno sguardo rivelatore e senza precedenti sul mondo di Djokovic. Con interviste esclusive allo stesso Djokovic, a sua moglie Jelena, alla sua famiglia e a figure di spicco del mondo del tennis - tra cui Rafael Nadal, Andre Agassi, Pete Sampras, Boris Becker e Jim Courier, oltre ai giornalisti sportivi Mary Carillo, Patrick McEnroe, Howard Bryant, Chris Clarey e Matthew Futterman - il documentario traccia il ritratto di una figura complessa, i cui momenti difficili sono indissolubilmente legati alla grinta che lo ha reso un campione.



Presentato da Prime Video Sports, NOVAK DJOKOVIC: Il lupo d’inverno è una produzione di Words + Pictures in collaborazione con Little Room Films, in associazione con Sweet Relief e Sadoux Productions. Il film è diretto da Jason Hehir e prodotto da Connor Schell, Libby Geist, Alexa Conway, Aaron Cohen e Nick Eisenberg di Words + Pictures, Jason Hehir di Little Road Films, Sadoux Kim di Sadoux Productions e Jeff Blackburn, Alexandra Dell e William P. Zagger.

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