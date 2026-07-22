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Il record di Djokovic che fa tremare Sinner e Alcaraz: ecco cosa servirà per batterlo

Tra i tanti primati stabiliti dal serbo, ce n'è uno che si preannuncia destinato a durare: riguarda le stagioni con almeno una finale Slam raggiunta
2 min
Tagsjannik sinnerNovak DjokovicCarlos Alcaraz

Battere i record di Novak Djokovic non sarà facile per nessuno, specialmente per l'incredibile longevità del serbo, capace di restare ai vertici del tennis per un paio di decenni. Quello che tutti - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in primis - hanno nel mirino sono i 24 titoli Slam, che lo rendono il tennista più vincente della storia del tennis maschile. Attualmente l'azzurro e lo spagnolo sono rispettivamente a quota 5 e 7, ma la strada è ancora molto lunga e l'infortunio subito quest'anno da Alcaraz dimostra come non sia affatto scontato vincere con costanza. Dal canto loro, hanno il vantaggio di essere (finora) in due, mentre nel corso della sua carriera Djokovic ha dovuto fare i conti con altri due rivali, vale a dire Rafa Nadal e Roger Federer. C'è però un primato stabilito dal serbo destinato a durare forse per sempre.

Djokovic, record imbattibile?

Nole è l'unico giocatore della storia ad aver raggiunto una finale Slam in 17 stagioni diverse. C'è riuscito per la prima volta nel 2007 (US Open), poi nel 2008 e - ad eccezione del 2009 e il 2017 - in ogni stagione fino al 2024. Nel 2025 si era dovuto accontentare di quattro semifinali, ma nel 2026 è tornato a raggiungere l'atto conclusivo di un Major, in Australia. Così facendo ha ritoccato ulteriormente il proprio record, staccando Rafa Nadal e Roger Federer, fermi a quota 15. Gli unici altri due giocatori capaci di raggiungere la doppia cifra sono stati Andre Agassi e Ivan Lendl (entrambi a quota 11), ma Carlos è sulla buona strada. Alcaraz vanta infatti già cinque stagioni con una finale Slam (2022, 2023, 2024, 2025 e 2026). Più indietro Jannik Sinner, a quota 3 (2024-2025-2026), ma destinato a prolungare questa striscia.

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