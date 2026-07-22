Il record di Djokovic che fa tremare Sinner e Alcaraz: ecco cosa servirà per batterlo

Battere i record di Novak Djokovic non sarà facile per nessuno, specialmente per l'incredibile longevità del serbo, capace di restare ai vertici del tennis per un paio di decenni. Quello che tutti - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in primis - hanno nel mirino sono i 24 titoli Slam, che lo rendono il tennista più vincente della storia del tennis maschile. Attualmente l'azzurro e lo spagnolo sono rispettivamente a quota 5 e 7, ma la strada è ancora molto lunga e l'infortunio subito quest'anno da Alcaraz dimostra come non sia affatto scontato vincere con costanza. Dal canto loro, hanno il vantaggio di essere (finora) in due, mentre nel corso della sua carriera Djokovic ha dovuto fare i conti con altri due rivali, vale a dire Rafa Nadal e Roger Federer. C'è però un primato stabilito dal serbo destinato a durare forse per sempre.