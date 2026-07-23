Sinner e Alcaraz, la dura ammissione di Djokovic: "Quando li vedo giocare mi ricordano me e vorrei prenderli a calci..."

Djokovic e il paragone con Sinner e Alcaraz

"Quando li vedo giocare - ha ammesso Djokovic ai microfoni di TNT Sports - noto che, come succedeva con Roger Federer e Rafael Nadal, hanno stili molto diversi tra loro. Anche io, a suo tempo, ero diverso. Noi tre eravamo tutti diversi. Ora però, con Alcaraz e Sinner che rappresentano la forza dominante del tennis, questi due ragazzi mi ricordano tantissimo me stesso" .

Djokovic, gli stimoli e il futuro

Djokovic ha sconfitto Jannik Sinner in semifinale agli Australian Open, ma è stato sconfitto dall'azzurro a Wimbledon. "È come se stessi giocando contro il me stesso di 10 o 15 anni fa, e questa sensazione, in un certo senso, mi fa male quando sono in campo. Voglio dire, so come trovare il modo di batterli, ma ci riesco ancora? È sempre una questione di trovare nuovi modi per motivarsi, per ispirarsi a migliorare. E le rivalità fanno bene. Sono importanti. Bisogna sempre trovare qualcuno tra il pubblico o dall'altra parte della rete che ti spinga a diventare migliore" .

ha dichiarato Djokovic a TNT Sports per enfatizzare il concetto. "Ma, a dire il vero,