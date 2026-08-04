Djokovic e la proposta che rivoluzionerebbe il tennis: "Set da quattro game, e sul 40 pari..."
"Dobbiamo cambiare il sistema di punteggio nel tennis". A dirlo è stato il tennista più vincente della storia di questo sport, Novak Djokovic, che in un'intervista con lo YouTuber Nick Knows Ball ha ribadito la necessità di rendere il tennis più attraente. "I set dovrebbero essere giocati al meglio dei quattro game e non più dei sei. Inoltre eliminerei il vantaggio sul 40-40 - ha spiegato il serbo - Credo che sarebbe meglio per tutti se la durata delle partite rimanesse intorno alle due ore". Le dichiarazioni di Djokovic non sono ovviamente passate inosservate e hanno scatenato gli utenti sui social. Non è però la prima volta che si esprime così apertamente in merito a questo tema. Già a Wimbledon, in occasione di una conferenza stampa, aveva sottolineato l'importanza di una "rivoluzione nel tennis".
Djokovic: "Le nuove generazioni non..."
"Come possiamo attrarre le nuove generazioni?" è la domanda che si è posto Nole, tentando di trovare una risposta. "La loro capacità di attenzione è diversa: magari vedono gli Slam, ma di certo non rimangono seduti per 4-5 ore al giorno a guardare tennis. Bisogna capire come funziona il mercato". Queste le sue dichiarazioni in occasione del Fanatics Fest, il festival sportivo di scena a New York lo scorso luglio. Per Djokovic, dunque, è necessario fare qualcosa affinché il tennis - che pure continua a far registrare record di spettatori ai tornei - conquisti un pubblico più giovane. A suo dire, una soluzione vincente potrebbero essere proprio questi match accorciati.
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