Djokovic fulmina l’intervistatore per il paragone con Sinner: “Già conosci la risposta…”
In un ipotetico confronto, chi sarebbe più forte tra Novak Djokovic nel 2015 e Jannik Sinner nel 2026? È stato proprio il serbo a dover rispondere a questa domanda in occasione di un evento che si è tenuto lo scorse mese a New York. Invece di dare una risposta secca, però, Nole ha rivolto un lungo sguardo all'intervistatore, per poi scrollare le spalle e lasciarsi scappare un sorriso. "Sapete già la risposta" ha replicato in maniera laconica, lasciando intendere il suo pensiero senza però esplicitarlo. Sicuramente paragoni del genere lasciano spesso il tempo che trovano, sia perché nel giro di un decennio il tennis evolve in maniera significativa sia perché stiamo parlando di un giocatore a fine carriera e un altro neppure a metà. Fatto sta che quella posta a Djokovic era più che altro una domanda retorica, come certificato dai risultati.
Un paragone privo di senso
Quella vista nel 2015 è stata con ogni probabilità la miglior versione di sempre di Djokovic, che aveva 28 anni ed era nel suo prime. In molti ricordano la storica striscia di 41 vittorie consecutive realizzata nel 2011, ma di fatto quella stagione finì per lui dopo lo US Open, quando il fisico gli presentò il conto. Nel 2015, invece, non solo vinse tre Slam su quattro (raggiungendo peraltro la finale a Parigi), ma conquistò anche sei Masters 1000 (centrando la finale negli altri due disputati) e le ATP Finals, chiudendo con un bilancio di 82 vittorie e 6 sconfitte. Di contro, Sinner nel 2026 è stato altrettanto dominante nei Masters 1000 (con cinque titoli su altrettanti tornei disputati), ma più altalenante negli Slam con un trionfo (Wimbledon), una semifinale (Australian Open, sconfitto proprio da Nole) e una prematura eliminazione (Roland Garros). Il succo del discorso, però, è un altro: Jannik non ha ancora compiuto 25 anni e realisticamente il suo picco deve ancora arrivare. Magari vivrà anche lui una stagione del genere (o persino migliore) nei prossimi anni, tuttavia per il momento la comparazione è alquanto prematura.
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