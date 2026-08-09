Djokovic fulmina l’intervistatore per il paragone con Sinner: “Già conosci la risposta…”

In un ipotetico confronto, chi sarebbe più forte tra Novak Djokovic nel 2015 e Jannik Sinner nel 2026? È stato proprio il serbo a dover rispondere a questa domanda in occasione di un evento che si è tenuto lo scorse mese a New York. Invece di dare una risposta secca, però, Nole ha rivolto un lungo sguardo all'intervistatore, per poi scrollare le spalle e lasciarsi scappare un sorriso. "Sapete già la risposta" ha replicato in maniera laconica, lasciando intendere il suo pensiero senza però esplicitarlo. Sicuramente paragoni del genere lasciano spesso il tempo che trovano, sia perché nel giro di un decennio il tennis evolve in maniera significativa sia perché stiamo parlando di un giocatore a fine carriera e un altro neppure a metà. Fatto sta che quella posta a Djokovic era più che altro una domanda retorica, come certificato dai risultati.