Incredibile a New York, Djokovic esce al primo turno. Media impietosi: "Siamo alla fine"

A volte le foto raccontano più delle parole. Basta vedere le immagini - per chi non lo ha visto in tv nella notte - di Novak Djokovic stravolto dal caldo, dall'umidità e dalla sofferenza a New York, per capire che strazio sia stato per lui il primo turno degli Us Open. Prima la cronaca: Djokovic è stato battuto all'esordio dall'argentino Mariano Navone uscendo così per la prima volta al primo turno nello Slam in cui ha giocato più finali di chiunque altro in singolare maschile. Il tennista serbo ha perso con il punteggio di 7-6 (5), 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 dopo esser stato avanti 2-1 con servizio nel quarto set, in quattro ore e 36' di gioco. Djokovic non perdeva all'esordio in uno Slam dall'Australian Open 2006 contro Paul Goldstein. Già questo basterebbe. Poi, come detto, ci sono le immagini.