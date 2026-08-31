Incredibile a New York, Djokovic esce al primo turno. Media impietosi: "Siamo alla fine"
A volte le foto raccontano più delle parole. Basta vedere le immagini - per chi non lo ha visto in tv nella notte - di Novak Djokovic stravolto dal caldo, dall'umidità e dalla sofferenza a New York, per capire che strazio sia stato per lui il primo turno degli Us Open. Prima la cronaca: Djokovic è stato battuto all'esordio dall'argentino Mariano Navone uscendo così per la prima volta al primo turno nello Slam in cui ha giocato più finali di chiunque altro in singolare maschile. Il tennista serbo ha perso con il punteggio di 7-6 (5), 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 dopo esser stato avanti 2-1 con servizio nel quarto set, in quattro ore e 36' di gioco. Djokovic non perdeva all'esordio in uno Slam dall'Australian Open 2006 contro Paul Goldstein. Già questo basterebbe. Poi, come detto, ci sono le immagini.
Djokovic, cosa è successo contro Navone agli Us Open
Nole quasi in lacrime, che soffre il caldo, che fatica a rialzarsi, che chiede aiuto al fisioterapista, che sembra fissare il vuoto nonostante il pubblico lo incoraggi. Vedere un atleta che soffre, osservare il corpo che pare non rispondere alla mente, è brutto. Sapere che quel corpo appartiene ad uno dei più grandi tennisti di sempre fa ancora più male. Non è chiaro se il problema sia lo stesso di cui ha parlato a Cincinnati, ma certo la situazione non è facile. Nonostante una buona partenza, Djokovic va in crisi con il passare dei minuti, vomita dietro un cartellone pubblicitario e a ogni cambio campo si avvolge in un asciugamano pieno di ghiaccio. Poi si fa massaggiare la schiena, si piega come a voler prendere aria, le gambe cedono. E alla fine, dopo oltre 4 ore di partita, il campione serbo dice basta, perde la partita e torna a casa.
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